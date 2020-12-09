«Мы уже предприняли первые шаги в связи с работами по реконструкции. Первые договоры уже заключены, и, как я уже сказал, на освобожденных от оккупации территориях мы будет работать с компаниями из дружественных нам стран».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время встречи с делегацией во главе с госсекретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано.

Глава государства отметил, что первые договора были подписаны с турецкими компаниями, и это естественно, потому что Турция – братская страна.

«Надеюсь, что следующие договора будут подписаны с итальянскими компаниями. И это тоже естественно. Потому что Италия – близкий друг Азербайджана. В период многолетних дипломатических отношений между нашими странами, и особенно во время войны, мы стали свидетелями вашей позиции. Визит в Азербайджан представителей парламента вашей страны, когда не прошло и месяца после окончания войны, демонстрирует наши крепкие дружественные отношения. Мы высоко оцениваем это жест солидарности и поддержки.

Делегация, с которой я встречался несколько дней назад, была первой делегацией из Европейского Союза, приехавшей в нашу страну после войны. Уверен, что у этого дружественного жеста будет и практическое проявление, потому что сегодня мы говорим не только об энергетическом секторе, но также и о неэнергетическом. Большой потенциал на освобожденных землях связан с сельским хозяйством, туризмом, возобновляемыми источниками энергии. Как я уже сказал, будут и большие инфраструктурные проекты. Сейчас мы готовим планы по восстановлению и реконструкции этих территорий. Уверен, что мы будем работать очень успешно», — цитирует его АПА.

Minval.az