Экс-глава Исполнительной власти Джалилабадского района Намиг Зейналов доставлен в суд.

На процессе в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева будет рассматриваться вопрос избрания в отношении Н.Зейналова меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет АПА.

Зейналов был задержан Службой Государственной Безопасности.

Зейналову предъявлены обвинения по статьям 179.2.2 (повторное получение взятки или растрата), 179.2.3 (присвоение или растрата с использованием своего службного положения), 179.2.4 (причинение значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (служебный подлог).

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