Иран готов участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Роухани отметил, что, учитывая соседство и наличие возможностей Ирана в сфере восстановления освобожденных территорий Азербайджана, участие Ирана в созидательных работах будет на пользу обеих стран.

«Необходимо ускорить реализацию прежних договоренностей между Ираном и Азербайджаном, в том числе, строительство железной дороги Решт-Астара. Кроме того, созданы условия для реализации совместных проектов, в том числе, для строительства Худаферинского гидроузла и электростанций. Обе страны могут развивать сотрудничество в промышленной, научной, фармацевтической сферах», — цитирует его слова Тренд.

Minval.az