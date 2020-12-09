Китай ведет строительство военных лагерей в своих тыловых районах вдоль всей линии фактического контроля (LAC), служащей недемаркированной границей с Индией. Об этом, как пишет ТАСС, в среду сообщает газета The Times of India со ссылкой на индийские правительственные источники.

«Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ведет строительство военных лагерей на всей протяженности LAC с целью повысить боеготовность войск во время военных конфликтов. По нашим данным, строительные работы ведутся в 20 таких военных лагерях на фоне сохраняющейся военной напряженности в восточном Ладакхе», — сообщили источники.

По данным индийской разведки, НОАК в непосредственной близости от LAC создала новые базы для ракет класса «земля-воздух», на аэродромах Кашгар, Хотан и Лхаса в Тибете разместила дополнительные эскадрильи военных беспилотников и военно-транспортных самолетов, продолжает строительство новых мест дислокации личного состава и тыловых баз военно-технического обеспечения. В 60 км от границы штата Аруначал-Прадеш в пункте Ньянглу НОАК дислоцировала центр радиоэлектронной борьбы, предназначенный для подавления сигналов индийских спутников связи GSAT.

В зоне Ладакха сейчас размещены 60 тыс. китайских военнослужащих, тяжелая артиллерия, ракеты и танковые полки. Индия дислоцировала в этом регионе три горные дивизии численностью в 50 тыс. человек.

Minval.az