Председатель комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян заявил о необходимости начала диалога с Азербайджаном и установления дипломатических отношений.

«Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически. Надо по возможности скорее выйти из этой ситуации. Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было. Установление дипломатических отношений с Азербайджаном может изменить ожидающиеся перспективы», — сказал Кочарян, выступая в парламенте Армении во вторник.

Minval.az