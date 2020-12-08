Освобожден от занимаемой должности глава Исполнительной власти Джалилабадского района Зейналов Намиг Расул оглу.
Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.
Освобожден от занимаемой должности глава Исполнительной власти Джалилабадского района Зейналов Намиг Расул оглу.
Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2020/12/08 17:21
Раздел: Новость
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