В связи с парадом Победы и репетициями восьмого, девятого и 10 декабря схема движения автобусов регулярных маршрутов в направлении Локбатан-Байыл-20-й участок, проспект Нефтчиляр — круг Азнефть — метро «28 мая», проспект Нобеля — метро Хатаи — метро «28 мая», а также прилегающих улиц и проспектов, временно меняется.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА), движение регулярных и экспресс-автобусов по этим направлениям и прилегающим улицам, будет организовано в соответствии с ограничениями.

«Призываем участников движения с пониманием отнестись к новым правилам, которые применены для обеспечения проведения на высоком уровне парада Победы, посвященного славной победе армии Азербайджана. Также рекомендуем гражданам не двигаться на частном автотранспорте в направлении центра города без крайней необходимости», — сообщили в БТА.

Minval.az