Внепарламентские силы уверены, что к истечению установленного ими срока – к 12:00 часам 8 декабря премьер Никол Пашинян не объявит о своей отставке, пишет газета «Жоховурд».

Издание отмечает, что 16 партий планируют сразу же после того, как истечет срок ультиматума, начать акции неповиновения.

Газета отмечает, что оппозиция планирует парализовать движение в регионах и столице. Начиная с 12 часов, оппоненты власти намерены перекрыть улицы в Ереване и различных областях, что может привести к коллапсу движения.

«По нашим данным, пока это основной план оппозиции. Но также прорабатываются механизмы воздействия на руководство страны с целью вынудить его подать в отставку», — пишет «Жоховурд».

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