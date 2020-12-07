Практические аспекты создания центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху обсуждаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы говорили также о вопросах, которые связаны с созданием центра гуманитарного реагирования — это инициатива президента Путина. Мы предложили сделать этот центр международным, с участием Армении и Азербайджана», — заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с армянским коллегой.

«Сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы, в ее реализации будут участвовать многие российские министерства и ведомства», — отметил он.

Minval.az