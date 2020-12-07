На западе Японии в префектуре Хиросима уничтожат по меньшей мере 134 тысяч кур в связи с обнаружением там вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщил телеканал NHK в понедельник, 7 декабря.

Очаг заболевания зафиксирован на одной из птицеферм в городе Михара. Там на минувших выходных умерли 11 куриц, а прибывшие на место специалисты подтвердили, что это произошло из-за птичьего гриппа. В связи с этим местные власти распорядились принять ряд мер для ликвидации кур и обеспечения санитарного контроля в регионе. К работам привлечены 860 человек.

Это первый случай птичьего гриппа в Хиросиме с 2004 года.

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