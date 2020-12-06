Как сообщалось ранее, в последнее время Армению чуть ли не ежедневно сотрясают антиправительственные протесты. Однако ведущий научный сотрудник МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов призывает не спешить в связи с этим с выводами.

«Никол Пашинян в самом деле утратил легитимность в глазах значительной части армянского общества, которая отказала ему в доверии. Однако при этом мы наблюдаем явный зазор между легитимностью и легальностью действующего премьер-министра, который пришел к власти законным путем. Учитывая, что органы власти — парламент, правительство, суды находятся в руках его сторонников, отстранить его от власти, соблюдая легитимную процедуру, будет весьма непросто. Таким образом, армянская оппозиция будет вынуждена решать сложную задачу: как добиться смены власти конституционным путем, избежав гражданского противостояния»,— приводит «Коммерсант» слова Сергея Маркедонова.

Minval.az