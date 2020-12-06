Буддийский монах создал убежище для змей, чтобы уберечь их от продажи на чёрном рынке, сообщает «Лента.ру».
Он держит их в монастыре, а позже выпускает в заповедники. Помогает ему весь город: приносят змей и ежемесячно жертвуют «приюту» деньги.
Буддийский монах создал убежище для змей, чтобы уберечь их от продажи на чёрном рынке, сообщает «Лента.ру».
Он держит их в монастыре, а позже выпускает в заповедники. Помогает ему весь город: приносят змей и ежемесячно жертвуют «приюту» деньги.
Дата: 2020/12/06 16:31
Раздел: Фото
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