Буддийский монах создал убежище для змей, чтобы уберечь их от продажи на чёрном рынке, сообщает «Лента.ру».

Он держит их в монастыре, а позже выпускает в заповедники. Помогает ему весь город: приносят змей и ежемесячно жертвуют «приюту» деньги.

Minval.az