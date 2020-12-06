Одна из старейших церквей Америки была уничтожена пожаром, который произошел в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке. Точные масштабы ущерба, нанесенного от огня, пока не известны, но, по информации представителей Средней коллегиальной церкви, «он — огромен». В церкви находится знаменитый «Нью-Йоркский Колокол Свободы».

Пожар возник около пяти часов утра по местному времени. Загорелся пустой пятиэтажный дом по соседству, затем пламя охватило церковь. По данным пожарной команды, на месте находилось почти 200 аварийно-спасательных бригад, которым потребовалось более трех часов, чтобы взять пожар под контроль, сообщает National Public Radio. На кадрах с места происшествия видно, как огонь буквально пожирает церковь. По словам очевидцев, пожарные прибыли через три минуты после звонка в службу спасения, однако огонь к тому времени охватил два здания. Представитель пожарной службы Нью-Йорка Джон Ходженс сказал, что четыре спасателя получили легкие травмы, а причина возгорания устанавливается. «К сожалению, все выглядит очень плохо, — сказала преподобная Аманда Эшкрафт в интервью телеканалу ABC. Мы сгорели, как сгорел наш дом, наши сердца разбиты».

В заявлении также говорится, что прихожане будут встречаться в цифровом формате для служения в воскресенье, как и с тех пор, когда в марте было введено социальное дистанцирование. История церковного прихода насчитывает почти 400 лет. Он был частью коллегиальных церквей Нью-Йорка, сообщества, история которого восходит к голландским поселенцам начала 17 века.

Первое здание было построено в 1729 году, а в 1892 году церковь переехала на нынешнее место в районе Ист-Виллидж. В церкви было несколько витражей Тиффани и световой купол, которые, по всей видимости, сгорели. На сайте церкви также указано, что Нью-Йоркский Колокол Свободы впервые прозвенел в Америке в июле 1776 года, когда впервые была прочитана Декларация независимости США. Подписание и публикация документа считается рождением Соединенных Штатов. С тех пор в колокол звонят в связи с инаугурацией и в случае смерти президента США, его набат бьет в годовщину атак террористов на Всемирный торговый центр Нью-Йорка 11 сентября 2001 года.

Raging fire in East Village damages historic church; 4 firefighters suffer minor injuries https://t.co/ONlnLvN9eG pic.twitter.com/vtMUfkmtxE — Eyewitness News (@ABC7NY) December 6, 2020

Minval.az