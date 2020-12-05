Великобритания и Евросоюз достигли прогресса в переговорах о будущих отношениях после Brexit, однако существенные разногласия сохраняются в тех же трех областях, что и ранее, поэтому переговоры было решено продолжить в воскресенье в Брюсселе. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам телефонного разговора премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Мы приветствовали прогресс на переговорах, тем не менее остаются значительные разногласия по трем ключевым темам — распределению квот на вылов рыбы, единым правилам игры и госрегулированию. Обе стороны подчеркнули, что достижение соглашения невозможно без сближения позиций по этим темам. Отмечая серьезные разногласия по данным вопросам, мы согласились, что переговорщики с обеих сторон должны предпринять дальнейшие усилия. Таким образом, мы поручили им провести встречу завтра в Брюсселе», — говорится в сообщении.

«У меня был телефонный звонок с Борисом Джонсоном о переговорах между ЕС и Великобританией. Различия остаются. Никакое соглашение невозможно, если они не будут решены. Главные переговорщики соберутся завтра. Мы еще поговорим в понедельник», — сообщила в свою очередь во время краткого заявления в Брюсселе фон дер Ляйен.

Разговор между британским премьером и главой ЕК, продолжавшийся, по данным телеканала ITV, более одного часа, состоялся после того, как в пятницу переговорщики Дэвид Фрост и Мишель Барнье сообщили о приостановке консультаций ввиду невозможности сблизить позиции сторон по вопросам распределения квот на вылов рыбы и так называемых единых правил игры (то есть обеспечения равной конкуренции для британских и европейских компаний).

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