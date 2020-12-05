Массовая акция — митинг-протест с требованием отставки правительства и главного прокурора республики Ивана Гешева — прошла в субботу в 150-й день подряд перед зданием правительства страны и завершилась традиционным шествием и временной блокадой центральных улиц Софии. Об этом сообщает ТАСС.

В протесте, который начался после полудня и завершается в эти часы, приняли участие несколько сотен человек. Участники акции требовали отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева, кульминацией стала атака здания правительства старыми тыквами, при этом протестующие подчеркивали, что «лучшей еды работающие в этом здании не достойны». Акция завершилась шествием по улицам болгарской столицы с частичной блокадой дорожного движения.

Серьезные инциденты не зафиксированы. Порядок в городе обеспечивали сотни полицейских.

Антиправительственные массовые протесты в Болгарии продолжаются 150 дней подряд. В Софии и других городах страны ежедневно проводятся митинги и шествия, в которых принимают участие от сотен до нескольких тысяч человек.

Minval.az