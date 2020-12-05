Церемония зажжения свечей по случаю 93-й годовщины со дня рождения короля Таиланда Пумипона Адульядета Великого (Рамы IХ, 1927-2016) и Дня отца состоялась в субботу в Бангкоке. Мероприятие в присутствии короля Рамы Х и королевы Сутхиды прошло на площади Санам-Луанг возле Большого королевского дворца, передает ТАСС.

Монарх и его супруга впервые лично присоединились к людям во время ежегодной церемонии зажжения свечей в память о покойном короле Раме IX. Само мероприятие было запланировано на 19:19 по местному времени, однако началось на час позже. Когда королевская семья прибыла на площадь, тысячи роялистов, которые ожидали монарха весь день, расположившись вдоль красной дорожки, приветствовали чету. Король и королева отвечали им взаимностью, периодически останавливаясь возле людей.

Власти страны, пригласившие людей присоединиться к мероприятию, рекомендовали прибыть в одежде из ткани таиландского производства или национального образца. Среди присутствующих были местные актеры, активисты и общественные деятели, а также бывшие и действующие члены кабинета министров. Субботняя церемония стала одним из самых крупных мероприятий роялистов, состоявшихся на фоне продолжающихся антиправительственных протестов, во время которых демонстранты призывают в том числе к реформе института монархии.

«Король Пумипон Адульядет Великий все 70 лет царствования неустанно работал, посвящая всего себя прогрессу и процветанию страны, а также счастью ее народа, — заявил Рама Х собравшимся. — Его Величество король Пумипон разработал для страны базирующуюся на глубоких знаниях и здравом смысле философию самодостаточного экономического развития, ставшую основой сегодняшнего процветания нашей страны, а также ее силы и стабильности, которые проявляются в жизни каждого тайца».

Затем Рама Х возложил цветы перед изображением своего отца в знак почтения. После чего зажег несколько свечей и повернулся лицом к присутствующим. Свечи горели 89 секунд, то есть по одной секунде за каждый год жизни Рамы IX.

Во время церемонии также состоялось шоу дронов, с помощью которых собравшимся показали карту Таиланда и изображение Рамы IX. Одно из них даже поприветствовало рукой присутствовавших на площади людей. Дроны выступали в качестве замены традиционному салюту.

По случаю субботних мероприятий накануне был опубликован королевский указ о помиловании приблизительно 30 тыс. заключенных и сокращении тюремных сроков еще 200 тыс. арестантов. По информации управления исправительных учреждений, в тюрьмах страны находятся 247 557 осужденных, которые имеют право на сокращение сроков наказания. Всего в пенитенциарных учреждениях Таиланда содержится 344 161 заключенный.

Между тем король пожертвовал 10 тыс. мешков с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в южной провинции Накхонситхаммарат, где уже погибли 13 человек. Также от удара стихии пострадали около 300 тыс. домашних хозяйств в 11 южных провинциях королевства. Около 600 военных и семь мобильных медицинских бригад развернуты на юге страны для оказания помощи.

Minval.az