Продолжается подготовка к военному параду, посвященному победе в Отечественной войне, который состоится 10 декабря.

Как сообщили в Минобороны, на военном параде, который пройдет на площади Азадлыг, будут задействованы более 3000 человек личного состава, до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятая на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.

На параде также будет продемонстрирована часть военной техники противника, взятая Азербайджанской Армией в качестве трофея в ходе Отечественной войны.

Minval.az