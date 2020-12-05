«Сущность армян лучше всех знают из истории карсцы», сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на церемонии открытия дороги Сарыгамыш-Хорасан в Турции.

Эрдоган заявил, что одним из регионов, которые больше всех выиграют от победы в Карабахе, станет Карсская область Турции:

«В результате решительной борьбы наших братьев-азербайджанцев в Нагорном Карабахе гордо развевается флаг Азербайджана. Надеемся, что после восстановления сухопутной и железной дороги между Нахчываном и Азербайджаном у нас будет прямая связь с Азербайджаном. Карс больше всех выиграет от этого.После 30 лет оккупации Азербайджан испытывает заслуженную радость воссоединения своих земель», цитирует АПА.

Так же Эрдоган добавил, что Благодаря борьбе наших азербайджанских братьев сегодня небо Карабаха украшают взвившиеся флаги со звездой и полумесяцем. Победа, одержанная в Карабахе, была справедливой как с точки зрения международного права, так и с дипломатической и военной точек зрения.

Minval.az