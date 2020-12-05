Неизвестные боевики в ночь на субботу на юге Сомали атаковали четыре базы миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), сообщает издание Somali Guardian.

Сообщается, что атакам подверглись базы контингента Кении и Уганды в составе АМИСОМ в районе городов Абдалла Бироле, Доблей, Джанале и Илаша. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала.

Издание отмечает, что нападения произошли спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп распорядился вывести американские войска из Сомали к началу 2021 года.

Minval.az