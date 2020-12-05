Апрельская война 2016 года была остановлена на основании устного обещания армянских властей вернуть территории Азербайджану. Об этом в ходе видеообращения к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на обвинения в том, что он и его правительство не смогли избежать войны.

«Если вы могли избежать войны, сделали бы это в 2016 году. Вы не смогли сделать этого. Вы смогли остановить, дав устное согласие на сдачу территорий. А почему нам не удалось то же? Поскольку нам говорилось, что Армения уже несколько раз давала и не выполняла обещания, посему разговор может быть исключительно письменным с конкретным обозначением сроков», — цитирует его «Спутник Армения».

Пашинян добавил, что войну было возможно остановить исключительно посредством документа, который был подписан, неважно, это произошло бы 9 ноября, до войны или в самом начале. Он напомнил, что в первый день войны он заявлял с трибуны парламента, на каких условиях может остановить войну, но публичных выступлений и согласия на эти условия не было.

«А сейчас выясняется, что все были сторонниками сдачи территорий в формате 5+2. Если это так, сделали бы это в 2016, в 2017 году. Предотвратили бы войну. Решили бы проблему. Особенно после Апрельской войны знали все нюансы. Некоторым кажется, что Азербайджан приветствовал этот формат 5+2. Это всего лишь было предложением, которое должно было быть обсуждено, а когда Армения согласилась бы на такой вариант, Баку потребовал бы большего — Шуши, Лачин и т.д», — важно заявил армянский премьер.

Minval.az