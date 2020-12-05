Непростая встреча состоялась у директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армена Абазяна в Москве с главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александром Бортниковым. Об этом 4 декабря написал телеграм-канал Mediaport.

По информации канала, в ФСБ Абазяну вручили «карту всей агентурной соросовской сети в Армении поименно и потребовали в кратчайшие сроки снять их с государственных должностей».

Mediaport также заявляет, что российская сторона потребовала восстановить в Армении вещание российских телеканалов в бесплатном общественном мультиплексе.

«Глава СНБ Армении попросил неделю для представления России графика выполнения выдвинутых задач», — написал телеграм-канал.

Minval.az