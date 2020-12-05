Конгресс США предписал Агентству по противоракетной обороне Пентагона представить программу развертывания на территории страны к 2026 году дополнительно 20 новых перехватчиков межконтинентальных баллистических ракет, доведя их до 64 единиц, следует из проекта согласованного законодателями обеих палат военного бюджета на 2021 финансовый год.

«К 2026 году должно быть развернуто дополнительно 20 ракет-перехватчиков», — говорится в документе.

Согласно указанию Конгресса, Агентство по ПРО в течение 30 дней после вступления в силу оборонного закона, опубликованного в четверг, должно «представить программу по разработке промежуточного варианта кинетических ракет-перехватчиков наземного базирования… для противодействия угрозам со стороны Северной Кореи и Ирана».

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