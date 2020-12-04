Защита актера Михаила Ефремова собирается в понедельник, 7 декабря, подать кассационную жалобу на приговор, по которому он получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Андрей Алешкин.

Юрист отметил, что он планирует обжаловать во Втором кассационном суде апелляционное решение Мосгорсуда на приговор артиста.

Как рассказал Алешкин, в жалобе указывается, что «со стороны следствия и суда были нарушены права на защиту Ефремова». В ней утверждается, что актер «не знал, от каких обвинений он должен защищаться, кому он причинил либо не причинил вред», заявил защитник.

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