«Азербайджанские военнослужащие свободно оказываются в армянских населенных пунктах, к примеру, по свидетельству очевидцев, совершают покупки в супермаркетах Ханкенди (Степанакерт)». Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель аналитического центра «Энакет» Тигран Абрамян.

Абрамян отмечает, что это происходит в сопровождении российских миротворцев, «однако в данном случае это мало что меняет».

«Никол Пашинян, не хочу говорить ничего другого, но у тебя есть хоть немного совести? С твоего ведома, эти люди, как ни в чем не бывало, делают покупки в наших магазинах, вместе с нами. Никол, ты не знаешь ничего о достоинстве и чести, пойми хоть, что однажды все это приведет к новому взрыву. Тебя уже будет, но мы еще долго будем чувствовать на себе тяжелые последствия твоих решений», — написал Тигран Абрамян.

Minval.az