Китай должен в своей политике придерживаться норм международных отношений, заявил Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США.

В интервью телеканалу CNN он сказал, что он будет стремиться вести дела так, чтобы «Китаю было понятно, что есть международные правила, по которым мы будем играть с вами, если вы будете их соблюдать».

«Если вы не будете вести себя так, то и мы не будем», — предупредил Байден.

В ответ на вопрос ведущего о том, будет ли новая администрация «наказывать» Китай за распространение коронавируса, он сказал: «Речь идет не о наказании за вирус COVID, а о том, чтобы (…) соблюдались международные нормы».

Байден подтвердил, что продолжит борьбу с «кражами национальных секретов».

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