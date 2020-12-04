Начальник Спортивно-оздоровительного центра (СОЦ) Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики полковник Физули Мусаев и сотрудники центра навестили проживающую в поселке Бина семью Мамедовых, в которой два сына – Иман и Бахрам погибли в Отечественной войне.

Как сообщается на сайте МЧС, сразу после начала войны братья ушли добровольцами на фронт, участвовали в освобождении сел Физулинского, Джабраильского и Зангиланского районов и погибли в боях недалеко от Ханкенди.

В ходе беседы отец наших спортсменов-шехидов Эльман Мамедов поделился своими воспоминаниями, рассказал о боевом пути сыновей, героизме, проявленном ими в ходе войны.

Сотрудники МЧС выразили соболезнования семье, подчеркнули, что азербайджанский народ всегда будет чтить память наших шехидов.

Minval.az