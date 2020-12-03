Германия считает Минскую группу ОБСЕ подходящим инструментом для достижения устойчивого урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Европа за последние 30 лет стала более демократичной, свободной и богатой. Но сегодня мы снова должны иметь дело с растущим числом кризисов и конфликтов, в том числе в Европе», — заявил он на совете глав МИД ОБСЕ.

Поэтому, по его словам, роль ОБСЕ востребована как международный, многосторонний форум для урегулирования конфликтов, в том числе в сфере контроля над обычными вооружениями.

Говоря о конкретных конфликтных точках, он отметил Украину, где в текущем году удалось достичь долгосрочного перемирия. «Это давно ожидавшееся облегчение для гражданского населения на местах, и это не в последнюю очередь заслуга ОБСЕ», — добавил он.

Также он упомянул недавнюю эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. «С нашей точки зрения, Минская группа, как и прежде, остается подходящей рамкой для обеспечения политического разрешения и устойчивого мира для местного населения. У Минской группы есть мандат, есть потенциал участвовать в выстраивании доверия, восстановлении инфраструктуры. К тому же необходимо усиливать присутствие уполномоченного председателя ОБСЕ на месте», — заявил Маас.

Minval.az