Боестолкновения азербайджанских и армянских военных на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта в настоящее время продолжаются, контрнаступление Азербайджана нацелено, в том числе, и на принуждение Армении к миру, заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, целью Азербайджана являются мир и защита территориальной целостности.

Гаджиев подчеркнул, что проводимое контрнаступление должно вынудить Армению проявить конструктивизм в переговорах по урегулированию конфликта.

«Армения целенаправленную политику проводит по срыву переговоров, и новая военная провокация Еревана является очередным проявлением данной политики», — цитирует его слова «Интерфакс».

Он также отметил, что происходящее является «Отечественной войной».

Minval.az