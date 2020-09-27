Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призвал к прекращению огня.

«Я глубоко обеспокоен вспышкой насилия в Нагорном Карабахе и призываю к срочной деэскалации, восстановлению режима прекращения огня и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном», — говорится в его заявлении, распространенном в понедельник штабом политика, передает «РИА Новости».

По его мнению, США должны настаивать на увеличении числа наблюдателей вдоль линии соприкосновения и «призвать Россию прекратить циничные поставки оружия обеим сторонам». Кроме того, Вашингтон должен пересмотреть свои программы помощи, чтобы гарантировать, что никакие вооружения не могли быть использованы в наступательных целях.

«Вспышка насилия в Нагорном Карабахе грозит перерасти в более масштабный региональный конфликт, поэтому третьи стороны в регионе должны оставаться в стороне от конфликта, а посредники Минской группы должны немедленно добиваться деэскалации и возвращения к переговорам», — заявил Байден.

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