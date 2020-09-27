«Пакистан поддерживает братский народ Азербайджана и его право на самооборону». Об этом заявило министерство иностранных дел Пакистана.

«Пакистан очень обеспокоен ухудшением ситуации в Нагорном Карабахе. Мы осуждаем интенсивные обстрелы армянскими вооруженными силами мирного населения сел Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джабраильского районов Азербайджана. Данные действия могут поставить под угрозу мир и безопасность всего региона.

Армения должна прекратить военные действия, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации. Мы поддерживаем позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту, которая соответствует единогласно принятым резолюциям Совета Безопасности ООН», — сказано в заявлении.

Minval.az