США «решительно осуждают» эскалацию между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают немедленно остановить насилие, заявила в воскресенье официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«Соединённые Штаты решительно осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря (Стивен) Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны немедленно прекратить насилие, использовать существующие линии прямой связи между ними во избежание дальнейшей эскалации и избегать бесполезной риторики и действий, которые еще более усугубляют напряженность на местах», — говорится в ее заявлении, распространенном госдепартаментом.

По ее словам, Вашингтон обеспокоен сообщениями о масштабных военных действиях в районе линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, которые привели к «значительным потерям, в том числе среди мирного населения».

«Соединенные Штаты считают, что участие в растущем насилии внешних сторон будет крайне неполезным и только усугубит региональную напряженность. Мы призываем стороны работать с сопредседателями Минской группы, чтобы как можно скорее вернуться к содержательным переговорам», — цитирует документ РИА Новости.

Ортагус отметила, что США, как один из сопредседателей, готовы помогать сторонам в достижении мирного и долговременного решения.

Minval.az