Авиакомпания Международные авиалинии Украины отменяет рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Рейсы будут отменены до стабилизации ситуации в регионе, сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook.

Решение об отмене авиарейсов приняли, в частности, из-за введения военного положения в Армении и объявления мобилизации.

«Мы оценили все возможные риски и решили — выполнение рейсов в Ереван невозможно до разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационной власти Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией», — заявили в МАУ.

В то же время МАУ продолжает осуществлять рейсы в Азербайджан. Рейсы в Баку должны выполняться до 4 октября 2020 года.

«Решение по выполнению рейсов (в Баку) будет принято с учетом обновления информации», — уточнили в авиакомпании.

Minval.az