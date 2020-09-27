«Судя по меланхолической реакции российского МИД на войну в Нагорном Карабахе, а это уже реальная война со всем сопутствующим — военным положением, мобилизацией и даже оперативным присутствием съемочный группы турецкого ТВ в зоне боевых действий со стороны Азербайджана — в Москве отдают себе отчёт, что призывы жить мирно и начать мирные переговоры не начнутся раньше, пока одна из сторон, армяне или азербайджанцы не понесут существенного урона». Об этом заявил политолог Аркадий Дубнов.

По его мнению, действия Баку при поддержке Анкары Москва вынуждена будет мягко, но осудить.

«Однако ввязываться в региональный конфликт с Турцией Москве тоже не с руки, достаточно полномасштабной холодной войны с Европой из-за Беларуси и отравления Навального.

Открывать третий фронт в Кремле не решатся, не потяну», – сказал Дубнов.

По его мнению, президент Ильхам Алиев рассчитал все верно.

«Тем более, если учесть внутриполитический раздрай в Армении, где вчера был арестован лидер крупнейшей оппозиционной партии, «Процветающей Армении», олигарх Гагик Царукян по обвинению в покупке голосов избирателей. Впрочем, истинная подоплека атаки на олигарха иная, его считают «агентом Кремля»… А пока все подождут, чем закончится первая фаза войны, кто добьётся большего успеха на поле боя», – резюмирует он.

Minval.az