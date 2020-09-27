Отряды наемников Армении, движимые антитурецкой эйфорией, не в силах противостоять турецкой нации. Об этом заявил лидер оппозиционной Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели.

Политик отметил, что провокации Армении в отношении Азербайджана привели к росту напряженности на Южном Кавказе.

Бахчели напомнил, что в июле напряженность имела место в направлении приграничного с Арменией Товузского района Азербайджана.

Турецкий политик назвал Армению марионеткой в руках империалистических сил.

Он подчеркнул, что именно Армения плетет интриги в регионе, не идет на компромиссы и проливает кровь мирных жителей Азербайджана.

«Ереван — источник дестабилизации и проводник политики оккупации на Южном Кавказе. Очередной всплеск напряженности в зоне соприкосновения ВС Азербайджана показывает, что Армения представляет угрозу для национальной безопасности как Азербайджана, так и Турции»,- цитирует его «Анадолу».

Minval.az