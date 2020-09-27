Иран готов выступить посредником в переговорах по урегулированию карабахского конфликта. Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своем микроблоге в Twitter.

Министр отметил, что Иран внимательно следит за тревожными событиями в Нагорном Карабахе.

«Мы призываем немедленно прекратить все столкновения и начать диалог, чтобы устранить разногласия. Наши соседи – приоритет для нас, и мы готовы предоставить хорошую площадку для переговоров. Нашему региону сейчас нужен мир», – подчеркнул Зариф.

Minval.az