Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений, — говорится в сообщении.

Отмечалось, что нужно принять меры, «чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния». Главное же — нужно прекратить военные действия.

Minval.az