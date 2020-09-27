В Карабахе погибли 16 человек, более ста ранены, сообщил представитель сепаратистов Артур Саркисян. Однако, как отмечают эксперты, Армения раскрыла ничтожную часть своих потерь. Как показали инциденты на линии фронта в недавнем прошлом, официальный Ереван использует пресловутые «технологии холодильника» и не публикует данных о том, сколько в действительности убито армянских солдат и офицеров.

27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

ВС Азербайджана в ходе широкомасштабного контрнаступления освободили 8 сел от армянской оккупации.

Minval.az