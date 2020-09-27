На фоне продолжающегося контрнаступления азербайджанской армии премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в панике. Об этом свидетельствует распространённое им заявление, где недавний лидер «шашлычной революции» умоляет международное сообщество вмешаться и не допустить окончательного разгрома Армении и не допустить вмешательства в конфликт Турции. «Я призываю Минскую группу ОБСЕ и все международное сообщество сфокусировать внимание на серьезность ситуации. Мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия. Война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечение Турции в конфликт», — заявил Пашинян, забыв, что именно его безответственная политика вообще и широкомасштабная вооруженная провокация, предпринятая утром в воскресенье в частности, и поставили Армению на грань военной катастрофы.

Кроме того, премьер Армении также сообщил, что правительство ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию, и уверял, что Азербайджан «может начать военные действия в направлении границ Армении, поэтому решением правительства в стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация». Очевидно, что, находясь на грани полного военного разгрома, просто находится в состоянии глубокой паники и лихорадочно зовёт на помощь всех и вся.

Таким же проявлением паники стали и распространённые официальными структурами Армении сообщения, что для «поднятия духа» супруга Никола Пашиняна Анна Акопян вылетела в оккупированный Карабах.

Правда, вряд ли таким способом Армении удастся избежать военного разгрома.

Отдел политики

Minval.az