Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян находится в оккупированном Карабахе. Об этом она сама сообщила на своей официальной странице в Facebook.
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян находится в оккупированном Карабахе. Об этом она сама сообщила на своей официальной странице в Facebook.
Дата: 2020/09/27 17:18
Раздел: Новость
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