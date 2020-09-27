Североатлантический альянс глубоко обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе и призывает стороны конфликта прекратить боевые действия. Об этом говорится в заявлении специального представителя генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

«НАТО глубоко обеспокоена сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Стороны должны немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения», — отмечается в нем.

Minval.az