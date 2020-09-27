Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является исторической задачей Азербайджана, Баку не согласится на половинчатое его решение, заявил в воскресенье президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

«Проблема Нагорного Карабаха — это наш национальный вопрос. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта — наша историческая задача. Я много раз говорил и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана», — отметил президент.

Глава государства отметил, что Азербайджану не нужно неполное, половинчатое решение конфликта.

«Я неоднократно говорил, что нам не нужно неполное решение этого вопроса, этого конфликта. Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго, так называемого «армянского государства» на азербайджанской земле. Мы никогда этого не допустим, и сегодняшние события это снова показывают», — добавил он.

Minval.az