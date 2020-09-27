Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Эрдоган в воскресенье позвонил Алиеву и выразил соболезнования президенту и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих в результате военной провокации Армении на линии соприкосновения. Эрдоган также подчеркнул, что Турция, как и до сих пор, рядом с Азербайджаном», — говорится в информации.

Президент Алиев высоко оценил неизменную поддержку президента Турции в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и проинформировал Эрдогана о событиях на линии фронта, произошедших в результате военной провокации Армении против Азербайджана.

«Главы двух государств выразили уверенность в успешном развитии и впредь взаимоотношений между дружественным и братским Азербайджаном и Турцией», — говорится в информации.

Minval.az