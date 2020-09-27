Папа Римский Франциск призвал к миру на Кавказе и отказу от силовых способов урегулирования любых разногласий на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.
Папа Римский Франциск призвал к миру на Кавказе и отказу от силовых способов урегулирования любых разногласий на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.
Дата: 2020/09/27 14:23
Раздел: Новость
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