Турция решительно осуждает провокационные действия вооруженных сил Армении, обстрелявших мирные населенные пункты Азербайджана.

«Решительно осуждаем действия ВС Армении, сопряженные с жертвами среди мирного населения Азербайджана. Действия армянской стороны являются грубым нарушением норм международного права. Армения еще раз показала, что является самым большим препятствием на пути к миру и стабильности в регионе»,- заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Турецкий дипломат отметил, что в результате интенсивного обстрела ВС Армении села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района имеются убитые и раненые среди мирного населения.

По его словам, Азербайджан имеет полное право на самооборону во имя защиты безопасности населения и обеспечения своей территориальной целостности.

«Анкара решительно и всецело поддерживает позицию Баку. Турция окажет Азербайджану помощь в том виде, в котором нуждается азербайджанская сторона»,- подчеркнул представитель МИДа

Аксой выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрелов, и пожелал выздоровления раненым.

Minval.az