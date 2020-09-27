Сотрудники агентства «Анадолу» (АА) смогли уйти из-под обстрела армянской армии в Тертерском районе Азербайджана, населенные пункты которого подвергаются обстрелам с утра воскресенья.

Съемочная группа агентства АА продолжает работу в зоне активных боевых действий. В небе над селением Гапанлы, где находились сотрудники турецкого агентства, вначале появились два БПЛА армянской армии, после чего район был подвергнут минометно-артилерийскому обстрелу.

Один из взрывов прогремел в ста метрах от журналистов.

Журналисты агентства АА и телеканала TRT покинули опасную зону. Напряженность в зоне армяно-азербайджанского конфликта возросла утром 27 сентября.

Minval.az