Совбез Армении проведет заседание, после которого правительство обсудит вопрос введения военного положения и объявления частичной мобилизации. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр страны-оккупанта Никол Пашинян.
Совбез Армении проведет заседание, после которого правительство обсудит вопрос введения военного положения и объявления частичной мобилизации. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр страны-оккупанта Никол Пашинян.
Дата: 2020/09/27 12:15
Раздел: Новость
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