Армянские оккупанты распространили первые данные о потерях со своей стороны. Названы имена пятерых убитых солдат и офицеров, опубликованы также их фотографии. Официальная версия, как погибли военнослужащие, не раскрывается, сообщает Minval.az.

Однако, как отмечают эксперты, Армения раскрыла ничтожную часть своих потерь. Как показали инциденты на линии фронта в недавнем прошлом, официальный Ереван использует пресловутые «технологии холодильника» и не публикует данных о том, сколько в действительности убито армянских солдат и офицеров

А это значит, что в ближайшее время следует ждать пикетов солдатских матерей перед армянскими военкоматами.

Minval.az