ВС Азербайджана в настоящее время наносят ответные удары по ВС Армении в рамках ответа на провокацию противника, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в экстренном телеобращении к азербайджанскому народу в воскресенье.

«Утром в воскресенье ВС Армении начали обстреливать позиции азербайджанских военных и гражданского населения по различным направлениям на линии соприкосновения. Причем обстрелы велись из различных орудий, в том числе из крупных», — сказал президент.

По его словам, это очередной военной провокацией Армении и проявлением армянского фашизма.

«В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника», — добавил глава государства.

По словам главы государства, в последнее время провокации со стороны Армении носят регулярный характер, и Азербайджан неоднократно предупреждал, что Армения готовится к широкомасштабным боевым операциям, для того, чтобы оккупировать новые территории Азербайджана.

«В июле армянская сторона подвергла артиллерийскому обстрелу Товузский район Азербайджана, в результате чего погибли азербайджанские военнослужащие, а также гражданское лицо. Враг был остановлен сокрушающими ударами. Если бы мы хотели, мы бы перенесли бои на территорию Армении, но у нас нет военных целей на территории Армении», — сказал президент.

Армения, по его словам, не усвоила полученного урока и продолжила свои провокационные действия.

«После июльской провокации, я заявил, что тяжелое поражение Армении должно стать для нее уроком, но армянская сторона не отказалась от провокаций. В августе Армения направила в Азербайджан диверсионную группу, которая была ликвидирована, а глава группы взят в плен. Сейчас он дает показания, из которых ясно видно, что группа была послана в Азербайджан для совершения террористических актов против нашего мирного населения и вооруженных сил. Сегодня враг предпринял очередную провокацию, и я заявляю, что противник понесет заслуженное наказание», — заявил президент.

Minval.az