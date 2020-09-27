Турция решительно осуждает нападение Армении на Азербайджан. Об этом на своей странице в соцсети Twitter заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Армения совершила атаки на населенные пункты и еще раз продемонстрировала, что выступает против мира и стабильности в регионе. Международная общественность должна немедленно остановить эту опасную провокацию. Турция рядом с Азербайджаном. Выражаем соболезнование семьям погибших братьев. Азербайджан не одинок и имеет полную поддержку Турции», — сказал он.

Minval.az