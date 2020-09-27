При взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении. Об этом говорится в экстренном сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В настоящее время Азербайджанская Армия принимает ответные меры, и наши войска полностью контролируют оперативную ситуацию.

Средства массовой информации (СМИ) и общественность будут дополнительно информированы о событиях, происходящих в прифронтовой зоне.

«Мы призываем пользователей социальных сетей, электронных медиа и других представителей СМИ не использовать неофициальную, неуточненную и предвзятую информацию, в целях недопущения паники среди населения и обеспечения безопасности наших военнослужащих», — говорится в сообщении минобороны.

Minval.az